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Михайлюк став третім за результативністю в складі "Детройта" у матчі з "Бостоном": відео

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Святослав Михайлюк

Український захисник Святослав Михайлюк став третім за результативністю у складі "Детройта" у виїзному матчі проти "Бостона" (93:114).

Українець провів на майданчику 27 хвилин, за які набрав 12 очок (0/5 двоочкових, 4/7 триочкових), зробив 2 підбирання, 1 передачу, допустивши 3 втрати і 2 фола.

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Більше, ніж Михайлюк, в складі "Пістонс" в цій зустрічі набрали лише Деррік Роуз (14 очок) і Тон Мейкер (15 очок).

Відео найкращих моментів за участю Михайлюка

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк
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