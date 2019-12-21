Михайлюк став третім за результативністю в складі "Детройта" у матчі з "Бостоном": відео
Український захисник Святослав Михайлюк став третім за результативністю у складі "Детройта" у виїзному матчі проти "Бостона" (93:114).
Українець провів на майданчику 27 хвилин, за які набрав 12 очок (0/5 двоочкових, 4/7 триочкових), зробив 2 підбирання, 1 передачу, допустивши 3 втрати і 2 фола.
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Більше, ніж Михайлюк, в складі "Пістонс" в цій зустрічі набрали лише Деррік Роуз (14 очок) і Тон Мейкер (15 очок).
Відео найкращих моментів за участю Михайлюка
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