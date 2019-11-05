Михайлюк ударно провів матч НБА, але його команда програла: відео

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Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк / Getty Images

Українець Святослав Михайлюк взяв участь у черговому матчі "Детройта". Команда при цьому поступилася "Вашингтону" – 99:115.

Святослав Михайлюк набрав 6 очок і віддав 3 результативні передачі в матчі з "Вашингтоном".

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Українець провів на майданчику трохи більше 27 хвилин, за цей час зробив 3 дальні кидки, з яких 2 виявилися точними.

"Поршні" все одно поступилися "Вашингтону" з різницею в 16 очок, а найрезультативнішим баскетболістом матчу став захисник "Детройта" Люк Кеннард, який набрав 24 очки при 75 відсотках точності дальніх кидків.

Після цієї поразки команда опустилася на 10-е місце в конференції, пропустивши вперед навіть "Атланту" Олексія Леня, яка три останні матчі програла.

Детройт – Вашингтон відеоогляд матчу

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Святослав Михайлюк Баскетбол
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