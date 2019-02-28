Михайлюк вкотре не потрапив у заявку "Детройта", Лень набрав одне очко за "Атланту": відео

Команди НБА зіграли 28 лютого чергові матчі регулярного чемпіонату. "Атланта" українця Олексія Леня здолала "Міннесоту", а "Детройт" Святослава Михайлюка поступився "Сан-Антоніо".

"Атланта" – "Міннесота" 131:123 OT (33:40, 27:28, 26:27, 32:23, 13:5)

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"Атланта" впоралася з "Міннесотою" (131:123) в овертаймі, а Лень провів на майданчику трохи більше 9-ти хвилин.

За цей час Олексій встиг набрати всього 1 очко, реалізувавши кидок з лінії штрафних. Також на його рахунку 1 підбирання. "Хоукс" на Сході займають 12 місце.

Відеоогляд матчу Атланта – Міннесота



"Сан-Антоніо" – "Детройт" 105:93 (32:27, 19:21, 27:19, 27:26)

У свою чергу, атакуючий захисник "Детройта" Святослав Михайлюк знову не вийшов на паркет у грі за свою команду. Без участі українця "Детройт" поступився "Сан-Антоніо" (96:103). Команда знаходиться на 7 місці Сходу.

Відеоогляд матчу Сан-Антоніо – Детройт

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