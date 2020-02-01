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Михайлюк впевнено кидав здалеку, але "Детройт" поступився "Торонто": відео

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Святослав Михайлюк / Фото з відкритих джерел

Українець Святослав Михайлюк взяв участь у черговому матчі "Детройта". Команда при цьому поступилася "Торонто" – 92:105.

Святослав Михайлюк вийшов у старті. Відігравши на майданчику 26 хвилин, він записав у свій актив 13 очок. За відведений час він зробив 4 підбирання, 2 передачі та реалізував 4 з 6 триочкових.

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Для Святослава сьогоднішній матч став 42-м у нинішньому сезоні. В середньому Михайлюк набирає 8,7 очок за гру.

Зазначимо, що для "Пістонс" це був 50-й матч в сезоні. Команда як і раніше розташована на 10-му місці в Східній конференції, але дистанція від зони плей-офф досить критична.

Дії Святослава Михайлюка у матчі з "Торонто": дивіться відео

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк NBA
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