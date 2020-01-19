Михайлюк встановив новий рекорд в НБА у матчі проти команди іншого українця – відео

Український баскетболіст Святослав Михайлюк продовжу покращувати свої показники в НБА. Цього разу від дій українця постраждала "Атланта", за яку виступає ще один гравець збірної України Олексій Лень

Михайлюк традиційно не потрапив до стартової п'ятірки "Детройта". Та у виїзному матчі проти "Атланти" він зіграв найбільше серед гравців свого клубу – 28:51. І за таку довіру, він відзначився результативною грою. Українець набрав 25 очок, реалізувавши п'ять триочкових кидків (найкращий показник у матчі). Це найкращий показник в кар'єрі Михайлюка в НБА.

Більше очок набрав лише його партнер Деррік Роуз – 27.

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Сам матч закінчився доволі впевненої перемогою "Детройта" на виїзді 103:136.

Олексій Лень, який виступає за "Атланту", участь у матчі не брав через ушкодження.