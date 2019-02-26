Михайлюк знову не зіграв за "Детройт", Лень провалив матч проти "Х’юстона": відео

Двоє українських легіонерів в НБА показують дещо відміні результати. Однак якщо Олексій Лень отримує ігровий час в "Атланті", то Святослав Михайлюк ніяк не може зіграти за "Детройт".

Після гри проти "Нью-Йорка" 9 лютого, українець Святослав Михайлюк так більше і не потрапив у заявку на гру "Детройта". Його ж команда в ніч на 26 лютого перемогла "Індіану" 113:109. Завдяки цьому клуб українця закріпився на сьомому місці у турнірній таблиці у Східній конференції та може потрапити у плей-офф.

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Натомість ще один клуб українського баскетболіста – "Атланта" Олексія Леня – поки не претендує на місце у плей-офф. Цього разу "Хоукс" програли на виїзді "Х’юстону" 119:111. Лень традиційно не потрапив у стартовий склад, та провів на паркеті трохи більше ніж 9 хвилин. За цей час гравець набрав лише три очки, реалізувавши один кидок з гри, та ще один зі штрафного. Його РЕ склала -13, що разом з Джейленом Адамсом став найгіршим показником в складі "Атланти". Гірший результат лише в Імана Шамперта з "Х’юстона" -14.

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