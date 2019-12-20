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Колишній тренер "МанСіті" Мікел Артета очолив лондонський "Арсенал"

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Мікел Артета очолив "Арсенал" / arsenal.com

Тренер "Манчестер Сіті" Мікель Артета очолив "Арсенал". 37-річний фахівець уклав контракт на 3,5 роки.

"Це величезна честь. "Арсенал" – один з найбільших клубів у світі. Нам потрібно змагатись за найвищі трофеї в грі. Ми всі знаємо, що потрібно зробити багато для досягнення цього, але я впевнений, що ми це зробимо. Я достатньо реалістичний, щоб знати, що це не відбудеться протягом ночі. Але в нинішньому складі є багато талантів та молодих гравців", – заявив Артета після призначення.

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Що відомо про Мікела Артету

Мікель Артета Аматріаін народився 26 березня 1982 року в Сан-Себастьяні (Іспанія). Першим клубом для молодого іспанця став місцевий "Антігуоко", в структурі якого він перебував до 1997 року, і звідки у віці п'ятнадцяти років перебрався до академії "Барселони". Не зумівши закріпитися у складі клубу із Каталонії, Артета спочатку був відправлений в оренду до ПСЖ, з яким футболіст зумів виграти Кубок Інтертото, а через два роки, у 2002, перебрався до "Рейнджерс" із Глазго, з яким Мікель виграв чемпіонат Шотландії, Кубок Шотландії і Кубок шотландської ліги в сезоні 2002/03. Після успіху з "Рейнджерс" він відправився в "Реал Сосьєдад", але не закріпився в основному складі та був відданий в оренду "Евертону" у другій половині сезону 2004/05. Незабаром Мікель підписав повноцінний контракт з "ірисками", де грав до 2011 року, але 31 серпня, в останній день трансферного вікна, його підписав "Арсенал". За «Арсенал» виступав до 2016 року, після чого завершив кар'єру футболіста.

Артета грав у молодіжній збірній Іспанії, але в старшу збірну ніколи не викликався.


Статистика виступів Артети за "Арсенал" (інфографіка: arsenal.com)

Нагадаємо, що попереднім тренером клубу був іспанець Унай Емері. Однак його звільнили 29 листопада після невдалих результатів команди. Після нього тимчасово командою керував Фредрік Юнгберг

"Арсенал" займає 10-е місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 22 очки після 17 турів чемпіонату.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Арсенал
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