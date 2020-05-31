Український футболіст Микола Морозюк та Ірина Морозюк більше не є парою. Зіркове подружжя розірвало стосунки понад пів року тому.

Морозюк підозрює футболіста у зраді

Про це розповіла Ірина Морозюк ютуб-каналу "ОЛИЦКАЯ". Микола та Ірина розійшлися після 8 років спільного життя.

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Ірина повідомила, що розійшлася з Миколою пів року тому. За її словами, вони з Миколою вирішили взяти паузу у жовтні 2019 року.

Вона не назвала точну причину розлучення. Тільки додала, що "почуття пішли".

Ірина заявила, що процес розставання запустив Микола. Вона, за словами Ірини, тільки його закінчила.

У нас було все спокійно, не було скандалів, образ, дуже сентиментально, тому що ми дуже поважаємо і любимо один одного. Була така сильна любов, що не могли подумати, що таке коли-небудь станеться. Але вважаю, що так краще,

– сказала Морозюк.

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Морозюк зі сльозами на очах заявила, що досі любить Миколу. Однак вона розповіла, що футболіст зраджував їй під час паузи у відносинах.

"Я думаю, Коля зраджував мені. Як я до цього ставлюся? Та ніяк. Він ніколи мене не ображав. Хотілося б мені? Хотілося – але я не зраджувала", – заявила жінка.

Чим відома Ірина Морозюк? Окрім того, що Ірина вже ексдружина ексгравця Миколи Морозюка, вона засновниця бренду чоловічого і жіночого одягу MRZ design. Також Ірина президентка українського футбольного клубу "Ліон".

Микола Морозюк наразі виступає за турецький клуб "Різеспор". Морозюк – колишній футболіст "Динамо" і збірної України.