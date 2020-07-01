Баскетбольний клуб "Миколаїв" у міжсезоння змінив головного тренера. Команду очолив американський фахівець Крістіан Томас.

Про те, що Томас став тренером "Миколаєва", інформує фейсбук-сторінка миколаївської команди

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Приїзд тренера в Україну очікується в кінці липня.

Томас начебто їде в Україну за протекцією Майка Фрателло, який радив звернути увагу на 39-річного фахівця ряду українських клубів.

Що відомо про Томаса

Кріс починав тренерську кар'єру у студентських клубах США. Пізніше він виконував обов'язки асистента головного тренера в "Чикаго Буллз", а також працював асистентом головного тренера в "Голден Стейт Ворріорс" у 2012-2014 роках.

У "Юті Джаз" Томас працював скаутом. Має досвід роботи у "Маямі".

Останнім клубом Томаса був японський "Бамбітіоус Нара", який виступав у другому дивізіоні місцевої ліги.

Томас працював у Словенії, де очолював місцевий клуб "Златорог" (2018-2019) і був асистентом головного тренера національної словенської збірної.