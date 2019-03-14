"Миколаїв" на останніх секундах здобув перемогу над "Київ-Баскетом"

"Миколаїв" переміг "Київ-Баскет", поступаючись по ходу поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги – 74:72.

"Миколаїв" – "Київ-Баскет" 74:72 (12:24, 18:15, 24:17, 20:16)

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Гості впевнено почали виїзний поєдинок. Одразу після першої результативної атаки миколаївців кияни забили у відповідь, а потім вийшли вперед. До кінця стартової чверті гості не віддавали перевагу. За підсумками 10-хвилинки "Київ-Баскет" вдвічі перевершив "Миколаїв".

Та, схоже, стартова стратегічна перевага надто розслабила киян. Вже в другій чверті миколаївці зуміли збити темп гостей. Найбільше доклав до цього зусиль Омоера, який за другу 10-хвилинку набрав 11 очок. То ж на велику перерву господарі скоротили відставання на три очки.

По перерві миколаївці продовжили спроби відігратися. І їм це практично вдалося. За кілька хвилин до кінця чверті то й же Омоера вперше зі стартової атаки знову вивів господарів вперед.

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Лише після цього кияни прокинулися. То ж завершення поєдинку проходили в режимі нервових гойдалок. Вирішальним стало за 34 секунди до кінця ігрового часу дальнє влучання Попова. Господарі вийшли вперед лише на один бал. Згодом то й же Попов реалізував ще один штрафний. Кияни мали 13 секунд на заключну атаку, та господарі втримали перемогу.

"Миколаїв" наступний поєдинок зіграє також вдома – 20 березня проти "Хіміка". Кияни того ж дня гратимуть вдома проти "Дніпра".

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