"Миколаїв" сенсаційно переміг "Київ-Баскет"

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"Миколаїв" сенсаційно переміг "Київ-Баскет"
"Миколаїв" сенсаційно переміг "Київ-Баскет" / fbu.ua

У чемпіонаті України з баскетболу відбувся черговий матч. "Миколаїв" у рідних стінах несподівано завдав поразки "Київ-Баскету".

МБК Миколаїв – Київ-Баскет 90:81 (16:20, 19:21, 21:18 34:22)

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"Київ-Баскет" виграв першу половину матчу, лідируючи у рахунку протягом 20 хвилин гри. Гості краще атакували з гри, реалізувавши 6 з 13 кидків з-за дуги, активніше рухали м’яч та мали незначну перевагу на підбираннях. Підсумком цього ігрового відрізка стали 6 очок переваги для киян, які доволі швидко розтанули у другій половині.

Господарі додали у захисті, отримавши впевненість в атаці й остаточно вирівняли гру. В останній десятихвилинці миколаївці провели найкращий відрізок сезону. Команда Віталія Чернія набрала 34 очки, пропустивши 22 бали. Завдяки ривку у вирішальній 10-хвилинці "Миколаєву" вдалося здобути сенсаційну перемогу.

Вирішальними стали чотири поспіль дальні влучання від господарів – по одному в Луценка та Зотова та два триочкових в Онуфрієва.

"Миколаїв" здобув тільки другу перемогу в сезоні.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол БК Київ-Баскет БК Миколаїв чемпіонат України з баскетболу
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