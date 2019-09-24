"Миколаїв" зіграє у новому сезоні Суперліги попри погрози про відсторонення

Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський підтвердив участь "Миколаєва" у національній першості, заявивши, що "корабели" зіграють в елітному дивізіоні.

Федерація баскетболу України розглядала варіант недопуску "Миколаєва" до нового чемпіонату, якщо там не припиниться внутрішній конфлікт. Конфлікт щодо клубу полягав у тому, що чинний менеджмент звинуватив новообраного президента клубу Андрія Черепанова в "рейдерському захопленні".

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Тепер же Бродський повідомив, що "Миколаїв" стартує у Суперлізі Парі-Матч, а президентом клубу буде Андрій Черепанов.

За його словами, виконавчого директора "Миколаєва" Олексія Бескова звільнять за результатами аудиту. "Менеджмент продовжує боротися за клуб, але я цього не розумію – рішення вже прийнято".

Черепанов має кошти, його поважають і розуміють спонсори. Він давно хотів повернутися у клуб. Так, сталося нещастя, помер колишній президент клуба Микола Бобров, він підтримав команду у важкий момент, підставив плече і тепер цим хоче зайнятися Черепанов. Під час засідання Виконкому ФБУ я зробив різку заяву, щоб припинити ці непотрібні схеми з боку менеджменту,

– цитує Бродського сайт ФБУ.

У першому турі української Суперліги "Миколаїв" 4 жовтня має зіграти на виїзді проти "Запоріжжя".

Новий баскетбольний сезон в Україні вже стартував протистоянням за Суперкубок, переможцем якого за сумою двох матчів став "Дніпро".