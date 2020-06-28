Київське "Динамо" знову зіткнулося із серйозними кадровими втратами після відновлення чемпіонату. Ключовий гравець киян Віталій Миколенко не допоможе партнерам у найближчих матчах.

Кадрова біда "Динамо"

Як повідомляє офіційний сайт "Динамо", Миколенко та оборонець Денис Попов не вирушили на матч 28 туру УПЛ проти "Десни". Гра відбудеться 28 червня.

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"Динамо" не повідомляє причини відсутності Миколенка та Попова. Натомість через травми, про які відомо давно, гру пропускають капітан Сергій Сидорчук і Микита Бурда.

За інформацією Dynamo.kiev.ua, 21-річний Миколенко поскаржився на болі в області стегна після одного з тренувань.

Він начебто отримав незначне м'язове ушкодження.

Відновлення гравця може зайняти від одного до двох тижнів. Таким чином, він може пропустити і матч 29-го туру УПЛ з "Шахтарем", який відбудеться 4 липня.

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Вирішальні матчі сезону

"Біло-сині", які вже втратили шанси стати чемпіонами, ведуть боротьбу за друге місце із "Зорею".

Друга сходинка дозволить у наступному сезоні зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Кожне очко для "Динамо" на вагу золота. Окрім "Десни" і "Шахтаря", киян чекають зустрічі з "Олександрією", "Зорею" та "Колосом".

Наразі "Динамо" випереджає "Зорю" на 2 бали.