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Миколенко відповів на інтерес іноземних клубів

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Віталій Миколенко / 24 канал

Футболіст "Динамо" та збірної України Віталій Миколенко прокоментував чутки про інтерес європейських клубів до нього. За інформацією ЗМІ, за футболістом стежили "Наполі", "Вест Хем" і "Марсель".

Видання AreaNapoli.it повідомляло, що скаути італійського "Наполі" спостерігали за Віталієм Миколенком.

До речі "Мілан" обговорив купівлю футболіста "Динамо" з Шевченком

Миколенко ж стверджує, що нічого про інтерес іноземних клубів не знає, тому не коментує інформацію.

Мені про ці клуби, пропозиції нічого не відомо. Не вважаю за потрібне таке коментувати. Не варто про це говорити,
– цитує гравця "Динамо" Meta Ratings.

Тransfermarkt оцінює Миколенка у 9 мільйонів євро. Його контракт з київським клубом розрахований до літа 2023 року.

У поточному сезоні футболіст зіграв за "Динамо" 33 матчі. У його активі 3 голи і 6 результативних передач.

"Динамо" начебто готове продати 20-річного українця не менше, аніж за 15 мільйонів євро.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Футбол Спорт Трансфери Динамо
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