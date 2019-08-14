Миколенко визнаний найкращим гравцем матчу "Динамо" – "Брюгге" за версією Instat

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Віталій Миколенко
Віталій Миколенко / Фото з відкритих джерел

Компанія InStat оцінила гравців "Динамо" в матчі-відповіді 3-го раунду кваліфікації проти "Брюгге".

Найкращим в цьому показнику став захисник "біло-синіх" Віталій Миколенко, на рахунку якого результативна передача. 20-річний українець набрав 328 балів, що стало найкращим показником в складі обох команд.

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У трійку киян також увійшли Володимир Шепелєв (304) і Денис Бойко (287).

Варто зазначити, що у новачка Жерсона Родрігеса найменша кількість балів – 195. Це гірше за показник всіх гравців у складі обох команд, навіть тих, що виходили на заміну.

Нагадаємо, матч завершився внічию, 3:3. У першій грі перемогу здобув "Брюгге". Таким чином, бельгійці за сумою двох ігор вийшли в раунд плей-офф Ліги чемпіонів.

Після вильоту з третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, "Динамо" напряму потрапило у груповий етап Ліги Європи. При цьому завдяки своєму доволі високому рейтингу, клуб жеребкуватиметься з першого кошика.

 

 

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Теги: Спорт Футбол Динамо Новини Спорту Ліга чемпіонів
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