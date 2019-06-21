Миколенко зацікавив черговий італійський клуб

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Віталій Миколенко
Віталій Миколенко / twitter.com

Крайній оборонець "Динамо" Віталій Миколенко потрапив в сферу інтересів чергового італійського клубу. Цього разу на футболіста претендує "Сассуоло".

Про інтерес "чорно-зелених" до футболіста збірної України повідомляє авторитетне спортивне видання La Gazzetta dello Sport.

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Як пише Tuttomercatoweb, "Динамо" ще не отримувало пропозиції від італійського клубу щодо Миколенка. Також не відомо, чи "Динамо" погодиться відпустити гравця.

У послугах Віталія також зацікавлений "Мілан". Наставник збірної України Андрій Шевченко, який грав за "россонері", обговорив з технічним директором "Мілана" Паоло Мальдіні перехід молодого футболіста.

Також про Миколенка італійським ЗМІ розповів член тренерського штабу збірної України Андреа Малдера. Він заявив, що Миколенко може бути хорошою інвестицією для "Мілану".

Transfermarkt тепер оцінює 20-річного Миколенко в 6 мільйонів євро. Контракт Миколенка з "Динамо" чинний до літа 2023 року. У минулому сезоні Віталій став основним гравцем "Динамо" й зіграв 32 матчі. У них він забив 1 гол та віддав 5 результативних передач.

Миколенко не єдиний українець, який цього сезону може переїхати в Італію. Його партнер по збірній Україні Руслан Маліновський зацікавив "Аталанту". Клуб з міста Бергамо начебто веде перемовини з бельгійським "Генком" щодо трансферу українця.

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Теги: Спорт Футбол Трансфери Динамо
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