4 липня "Лаціо" помірявся силами з "Міланом" у матчі 30 туру Серії А. Команда Сімоне Індзагі провалила домашній поєдинок та зазнала розгромної поразки.

Лаціо – Мілан 0:3

Голи: Чанханоглу, 23, Ібрагімович,34 (п), Ребіч, 59

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Центральний матч Серії А відбувався у Римі. Поєдинок був важливим у контексті лідерства у чемпіонаті для туринського "Ювентусу", пише 24 канал.

Із перших секунд матчу обидві команди показувати активний футбол.

На 23-й хвилині рахунок на табло було відкрито, гарну зіграність показали футболіста гостей. Чалханоглу та Ібрагімович обіграли оборону "Лаціо", що дозволило першому вийти на ударну позицію на лінії штрафного. Чалханоглу не став розстрілювати голкіпера, а класно переграв його та пробив у лівий верхній кут – 0:1.

Вже за 10 хвилин активний Ібрагімович міг ще збільшити рахунок, але його гол не зарахував арбітр.

Та все ж у першому таймі вболівальники гостей змогли побачити гол від улюбленої команди. На 34-й хвилині Раду зіграв рукою у власному штрафному, арбітр вказав на 11-метрову позначку. Стракоша зреагував на удар Ібрагімовича, але не зміг врятувати володіння – 0:2.

У дебюті другого тайму "Лаціо" забило гол, але суддя знову скасував гол через офсайд.

На 59-й хвилині рахунок зустрічі став непристойно розгромним. Бонавентура зробив просту, але точну передачу на Ребіча і той підлаштувавшись завдав удару – 0:3. Суддя засумнівався у чистоті голу та звернувся за допомогою до ВАР. Суддя Кальварезе знову опинився у центрі уваги, переглянувши повтор він все-таки зарахував результативний удар – 0:3.

Попри намагання "Лаціо" скоротити рахунок, цей гол став останнім у зустрічі.

Підсумковий рахунок зустрічі – 0:3.

Команда з Мілану несподівано для багатьох здобула впевнену перемогу над сильним суперником, надавши серйозну допомогу "Ювентусу" в контексті боротьби за Скудетто. "Орли" тепер відстають від туринців на сім набраних очок. "Россонері" ж вирвалися на шосте місце, обійшовши "Наполі".

Огляд матчу Лаціо – Мілан