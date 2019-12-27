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"Мілан" офіційно анонсував підписання зіркового Ібрагімовича

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Златан Ібрагімович повертається в "Мілан" / Фото з відкритих джерел

Форвард Златан Ібрагімович, який перебуває в статусі вільного агента, близький до повернення в "Мілан".

"Мілан" анонсував підписання Ібрагімовича. Характерний ролик з'явився на сторінках італійського клубу в соціальних мережах.

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Про деталі угоди поки що нічого не повідомляється. Sky Sports Italia давала інформацію, що контракт буде розрахований на півроку, а зарплата форварда складе 3,5 мільйона євро.

Ібрагімович відіграв два попередні сезони в складі "Лос-Анджелес Гелаксі" в чемпіонаті МЛС, сумарно забивши за клуб 53 голи в 58 матчах.

Очікується, що Златан потрапить в заявку на матч "Мілана" проти "Сампдорії" 6 січня, але вдруге дебютує за "россонері" тільки 15 числа.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол ФК Мілан Новини Спорту
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