Мілан – Інтер: де дивитися онлайн матч чемпіонату Італії

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Мілан – Інтер: де дивитися онлайн матч 21 вересня 2019
Мілан – Інтер дивитися онлайн / twitter.com/acmilan

У суботу, 21 вересня, в Італії відбудеться міланське дербі – "Мілан" прийматиме "Інтер". Переглянути Derby della Madonnina можна буде по телебаченні чи онлайн і в Україні.

Матчі чемпіонату Італії сезону 2019/2020 транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на першому й можна буде переглянути міланське дербі. Гра розпочнеться о 21:45, трансляція на каналі "Футбол 1" – з 21:40.

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Дивитися онлайн матч "Мілан" – "Інтер" можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 89 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Нагадаємо, що "Інтер" лідирує в чемпіонаті Італії. Команда виграла усі три стартові поєдинки. Натомість "Мілан" новий сезон почав з поразки "Удінезе". Після цього були дві перемоги з мінімальним рахунком 1:0 над "Брешією" та "Вероною". Відтак команда має шість очок та посідає восьме місце. 

Огляд матчу та відео голів – на сайті Спорт24.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Інтер ФК Мілан
Джерело: 24 канал
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