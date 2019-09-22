"Інтер" обіграв "червоних дияволів" у міланському дербі та повернув перше місце у Серії А: відео

У матчі четвертого туру Серії А зійшлися "Мілан" та "Інтер". Фінальний свисток арбітра зафіксував впевнену перемогу "нерадзуррі" з рахунком 2:0.

Мілан – Інтер 0:2

Голи: Брозович, 49, Лукаку, 77

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З перших хвилин гості все більше шукали щастя біля воріт "червоно-чорних", але гра Доннаруми не дозволяла довго відкрити рахунок.

Лише на початку другого тайму, на 49-й хвилині, "Інтеру" вдалося забити гол – автором забитого м'яча став півзахисник Марсело Брозовіч. На 78-й хвилині перевагу "Інтера" подвоїв нападник Ромелу Лукаку.

У свою чергу, "Мілан" не зміг нічим відповісти на результативні удари суперника.

Після цього матчу "Мілан" з шістьма очками посідає дев'яте місце в турнірній таблиці Серії А. "Інтер", в свою чергу, з 12 пунктами є лідером.

Відеоогляд матчу Мілан – Інтер