Мілан – Інтер: прогноз букмекерів на топ-матч чемпіонату Італії

На вихідних в Італії проходять матчі 28 туру Серії А. Один з них стане, мабуть, центральним поєдинком цих днів для всієї Європи – це знамените Derby della Madonnina або Derby di Milano "Мілан" – "Інтер". Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у матчі.

Після 27 турів "Мілан" та "Інтер" – не тільки сусіди по турнірній таблиці, але і конкуренти в боротьбі за місця в Лізі чемпіонів. На сьогодні "россонері" йдуть на 3 місці, на 6 очок відстаючи від "Наполі" і на очко випереджаючи "нерадзуррі".

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William Hill

На перемогу "Мілану" у цій букмекерській конторі дають коефіцієнт 2,40. Успіх гостей у William Hill оцінили коефіцієнтом 3,30. На те, що матч завершиться нічиєю – 3,00.

PariMatch

У випадку перемоги "Інтер" обійде "Мілан" в турнірній таблиці. У PariMatch на успіх команди господарів дають коефіцієнт 2,44. На виїзну перемогу "нерадзуррі" – 3,35. Нічию у PariMatch оцінили коефіцієнтом 3,05.

Marathon bet

У Marathon bet на чергову нічию між цими командами дають коефіцієнт 3,10. На перемогу "Мілану" – 2,45. Виїзну перемогу "Інтеру" букмекери оцінили в 3,40.

Міланське дербі заплановано на неділю, 17 березня. Початок принципового протистояння о 21:30. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт 24 по закінченні гри.

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