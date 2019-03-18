"Інтер" у принциповому дербі переміг "Мілан" у матчі з п'ятьма голами: відео

"Мілан" та "Інтер" перед цим матчем розділяв лише один бал, а команди розмістилися на третій та четвертій сходинці відповідно. Тож Derby della Madonnina відзначився не лише принциповим протистоянням двох міланських команд. Але й запеклою боротьбою за третє місце. У матчі було все, що очікуєш від такого матчу – голи, емоції та вилучення. Яке, правда, скасовували.

Мілан – Інтер 2:3

Голи: Бакойоко, 57, Мусаккіо, 71 – Весіно, 3, де Врей, 51, Мартінес, 67 (пен)

Вийти вперед у цьому протистоянні "Інтер" зумів вже на третій хвилині. Весіно в дотик замкнув пас від Мартінеса, зблизька розстрілявши ворота Доннаруми.

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Та "Мілан" доволі швидко прийшов до тями після пропущено гола. Небезпечний удар завдавав Пакета, але "Інтер" врятував Хандановіч. Згодом він пробиватиме і після подачі з кутового – мимо. "Інтер" на це відповідь моментом Мартінеса та все того ж Весіно.

І лише перед перервою "Мілан" матиме ще одну нагоду зрівняти рахунок. Та після удару Чалханоглу Шкріньяр не дав відзначитися супернику.

У другому таймі "Інтер" подвоїв свою перевагу – де Врей пробив під дальню штангу головою після розіграшу кутового. Та цього разу "Мілан" таки зумів забити. Бакайоко відзначився після навісу зі штрафного.

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Та "Інтер" знову збільшив свою перевагу до двох забитих голів. Кастільєхо у власному штрафному майданчику збив Політано, і арбітр призначив пенальті. При цьому сам суддя Марко Гуіда у цьому епізоді впав на газон. Мартінес ж з позначки пробив Доннаруму. Хоча голкіпер "Мілана" був близький до того, щоб відбити цей удар.

За три хвилини різниця у рахунку знову була мінімальна. Муссаккіо опинився першим на добиванні, скориставшись метушнею у штрафному майданчику гостей. При цьому гравець неодноразово дивився у сторону арбітра, чи той не зафіксував порушення правил у цьому епізоді. Та гол було зараховано.

Наприкінці матчу стався доволі спірний момент. Конті у підкаті збив Мартінеса, за що побачив перед собою червону картку. Та після перегляду відеоповтору відмінив своє рішення, замінивши її на жовту. Такі дії дуже не сподобалися наставнику "Інтера" Лучано Спалетті. Заспокоїтися тренеру вже довелося у підтрибунних приміщення – арбітр вилучив його з лави для запасних.

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"Інтер" перемагає та піднімається на третє місце. У активі "нерадзуррі" тепер 53 очки. У "Мілана" на два бали менше, і вони тепер четверті.

Мілан – Інтер відеоогляд матчу