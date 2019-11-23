Мілан – Наполі: де дивитися матч чемпіонату Італії

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Мілан – Наполі: де дивитися

У суботу, 23 листопада, "Мілан" загріє з "Наполі" в рамках 13 туру чемпіонату Італії з футболу. В Україні цей матч можна переглянути як по телебаченню, так і онлайн.

Ексклюзивне право на трансляцію матчів чемпіонату Італії в Україні має "Медіа група України". Туди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме перший з них і покаже матч "Мілан" – "Наполі". Початок трансляції о 18:55, сам матч розпочнеться о 19:00.

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Щодо онлайн-трансляції матчу "Мілан" – "Наполі", то легально вона доступна лише на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 89 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

"Мілан" все не може набрати свою оптимальну форму. Команда йде на серії з двох поразок поспіль і займає в "Серії А" скромне 14 місце. "Малін" відчуває величезні проблеми в лінії атаки. За 12 турів "россонері" забили всього 11 голів.

"Наполі" також проводить аж ніяк не найкращий сезон. Команда не може виграти п'ять матчів поспіль і на даний момент посідає лише сьоме місце в Серії А. У своєму крайньому поєдинку "неаполітанці" зіграли в нічию з "Дженоа" – 0:0.

Результат матчу "Мілан" – "Наполі", а також відеоогляд поєдинку дивіться на сайті Спорт24

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Наполі ФК Мілан
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