"Мілан" та "Наполі" зіграли в результативну нічию у чемпіонаті Італії: відео

У суботу, 23 листопада, в чемпіонаті Італії відбувся матч між топовими командами, які зараз переживають не найкращі часи – "Мілан" приймав "Наполі".

Мілан – Наполі 1:1

Голи: Бонавентура, 29 – Лосано, 24

За матч команди створили чимало моментів, щоб забити. Однак доволі надійно діяли голкіпери обох команд. Але й вони були безсилі, коли залітали м'ячі у їх ворота.

Першими відзначилися гості. Лосано опинився першим на добиванні після того, як м'яч влучив у перекладину воріт та відлетів у поле. Доннарума не зумів впоратися з ударом суперника.

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Та радість "Наполі" була не довгою. Вже за п'ять хвилин Бонавентура завдав дальнього потужного удару, зрівнявши рахунок у матчі.

Ще до перерви кількість голів могла бути більшою. Спочатку гравець "Наполі" мало не зрізав м'яч у власні ворота. Згодом Ребіч пробивав головою після навісу, але теж не влучив. У відповідь "Наполі" провело атаку, коли Інсіньє вийшов сам на сам з Доннарумою, але не переграв воротаря.

У другому таймі у "Наполі" було більше моментів. Можна пригадати удар Кулібалі в падінні через себе, ще один момент Інсіньє, а також удар Аллана. Натомість у господарів був лише один прицільний удар – його завдав Пакета, але Мерет впорався з ним.

У підсумку нічия, яка мало задовольнила обидві команди. "Мілан" поки на 13-й сходинці турнірної таблиці. "Наполі" ж не вдалося повернутися у топ-6.

Відеоогляд матчу Мілан – Наполі