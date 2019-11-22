Мілан – Наполі: прогноз букмекерів на матч культових команд чемпіонату Італії

У суботу, 23 листопада, відбудеться матч чемпіонату Італії – "Мілан" прийматиме "Наполі". Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу в цьому матчі.

Мілан – Наполі: анонс

Та варто одразу зазначити, що це за іменами великий матч. Поки команди не показують тієї гри, якої від них очікують вболівальники. "Мілан" перебуває на 14-й сходинці в турнірній таблиці чемпіонату Італії. "Наполі" вище (7-е місце), але й це поза межами єврокубків.

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Також варто відзначити, що обидві команди доволі невдало виступають останнім часом. За останні п'ять матчів у чемпіонаті кожна з команд виграла лише одну гру. "Наполі" обіграв "Верону", а "Мілан" здолав СПАЛ. Та варто зауважити, що "россо-нері" свої матчі програли "Ромі", "Лаціо" та "Ювентусу". "Наполі" теж програв "Ромі".

Матч "Мілан" – "Наполі" відбудеться в суботу, 23 листопада. Початок матчу о 19:00.

Мілан – Наполі: прогноз букмекерів

Тож не дивно, що букмекери у цьому матчі віддають перевагу саме гостям. Коефіцієнт на перемогу "Наполі" коливається від 2,20 до 2,27. На те, що "Мілан" переможе вдома – 3,20-3,30. Дещо вище оцінена нічия у цьому матчі – 3,40-3,50.

Щодо кількості голів, то "тотал матчу більше 2,5" оцінений в 1,85-1,94. Натомість "тотал матчу менше 2,5" – від 1,85 до 1,96.