"Мілан" офіційно не зіграє у Лізі Європи через порушення фінансового фейр-плею

Італійський "Мілан" цього сезону не виступить у єврокубках – команда не зіграє у груповому етапі Ліги Європи. Все через порушення фінансового фейр-плей.

Відповідне рішення прийняв Спортивний арбітражний суд (CAS) у справі між "Міланом" та УЄФА. Останні відсторонили "Мілан" через порушення фінансового фейр-плею у сезонах 2015/2016/2017 та під час моніторингового періоду 2016/2017/2018.

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При цьому ЗМІ повідомлялися, що "Мілан" погодиться на виключення з Ліги Європи на сезон 2019/2020, щоб отримати відсторонення від УЄФА на розв'язання проблем з фінансуванням клубу.

Таким чином місце "Мілану" у груповій стадії Ліги Європи займе "Рома", яку тренує колишній тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека. Натомість у кваліфікації Ліги Європи зіграє "Торіно".

Фінансовий фейр-плейБув введений у 2011 році завдяки колишньому президенту УЄФА Мішелю Платіні. Згідно з цим правилом, клуби, які за підсумками трьох років перевищують збиток у 30 мільйонів євро, штрафуються організацією. Спочатку на команди накладаються фінансові штрафи, які згодом можуть дійти і до виключень з єврокубків. Таким чином в УЄФА вирішили боротися з непомірними тратами клубів, відтак і можливими їх банкрутствами.