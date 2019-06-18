"Мілан" обговорив купівлю футболіста "Динамо" з Шевченком

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Віталія Миколенко
Віталія Миколенко / fcdynamo.kiev.ua

Наставник збірної України Андрій Шевченко обговорив з технічним директором "Мілана" перехід Віталія Миколенка в італійський клуб. Футболіст "Динамо" може перейти в "Мілан" вже цього трансферного вікна.

Спершу сайт італійського журналіста Джанлуки Ді Марціо повідомив, що "Мілан" проявляє інтерес до захисника "Динамо" та збірної України.

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Проте згодом на сайті Ді Марціо з'явилася інформація, що наставник збірної України Андрій Шевченко обговорив з технічним директором "Мілана" Паоло Мальдіні перехід молодого футболіста.

Шевченко знайомий з Мальдіні з часів виступів за італійський клуб. Разом з Паоло у 2003 Шевченко виграв Лігу чемпіонів. Очевидно, що Шевченко зберіг тісні відносини з італійцем й міг відрекомендувати Миколенка.

За даними авторитетного порталу Transfermarkt, вартість 20-річного Віталія складає лише 2 мільйони євро. Сайт Ді Марціо інформує, що "россонері" готові заплатити за українця 6-7 мільйонів євро.

Контракт Миколенка з "Динамо" чинний до літа 2023 року. У минулому сезоні Віталій став основним гравцем "Динамо" й зіграв 32 матчі. У них він забив 1 гол та віддав 5 результативних передач.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Трансфери Динамо ФК Мілан
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