"Мілан" переміг "Болонью" у напруженому матчі з трьома вилученнями: відео

Італійський "Мілан" переживає не найкращі часи. Тож у матчі проти "Болоньї" команді Дженнаро Гаттузо потрібно було перемагати, щоб зберегти шанси на потрапляння у Лігу чемпіонів наступного сезону.

Мілан – Болонья 2:1

Голи: Сусо, 37, Боріні, 67 – Дестро, 72

Вилучення: Пакета, 75 – Сансоне, 90+6, Дейкс, 90+7

Перед матчем наставник "Мілану" на п'ять днів закрив футболістів на базі. Так він відреагував на порушення режиму Бакайоко, який на годину спізнився на тренування. На матч проти "Болоньї" француз залишився у запасі.

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Такі радикальні дії отримали результат. Вже на початку матчу "Мілан" міг виходити вперед. Але голкіпер "болоньї" Скорупскі впорався з потужним ударом Чалханоглу у кут воріт. У відповідь гості провели свою небезпечну атаку – Доннарумма врятував "Мілан" після удару Орсоліні.

Та "россо-нері" такий вийшли вперед ще до перерви. Сусо отримав пас перед штрафним майданчиком, та в оточені трьох суперників зумів пробити низом у кут воріт. Голкіпер не був готовий до такого удару.

На початку другого тайму команди обмінялися небезпечними моментами, після чого "Мілан" подвоїв перевагу – Боріні опинився першим на добиванні та відправи м'яч у сітку воріт під голкіпером.

Однак "Болонья" не планувала здаватися. Екс-гравець "россо-нері" Дестро залишився без опіки у штрафному майданчику після навісу, прийняв м'яч та з розвороту пробив по воротах Доннарумми. Варто зазначити, що обидва голи забили гравці, які вийшли на заміну у другому таймі.

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"Допомогти" "Болоньї" вивести хоча б нічию з "Сан-Сіро" міг Пакета. Гравець "Мілану" за дві хвилини отримав дві жовті картки та залишив свою команду у меншості. Але "Мілан" у меншості втримав позитивний результат. А вже коли йшла шоста додана арбітром хвилина, другу жовту картку отримав Сансоне. А за мить "Болонья" опинилася у меншості – червону картку отримав Дейкс.

"Мілан" перемагає та піднімається на п'яте місце. "Болонья" – на 15-ій сходинці.