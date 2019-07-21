"Мілан" підписав найкращого гравця Кубка Африки

Італійський "Мілан" підписав півзахисника Ісмаеля Беннасера. Клуб заплатив за алжирського гравця 16 мільйонів євро.

Сам "Мілан" поки не оголосив про трансфер гравця. Але спортивний директор "Емполі" П'єтро Аккардо у коментарі La Gazzetta della Sport підтвердив про перехід гравця.

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При цьому Ісмаель Беннасер міг перейти в англійський "Арсенал". Алжирець є вихованцем цього клубу, і перейшов в "Емполі" у 2017 році за один мільйон євро. Але "каноніри" залишили за собою першочергове право на трансфер гравця, але за ту ж суму, що запропонує й інший клуб. Та "Арсенал" вирішив не повторювати пропозицію "Мілана" в 16 мільйонів євро.

Сам Ісмаель Беннасер став найкращим гравцем Кубка Африки. Він зі збірною Алжиру став переможцем турніру, зігравши у всіх семи матчах. Він віддав три результативні паси, у тому числі у фіналі.

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