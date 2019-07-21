"Мілан" підписав найкращого гравця Кубка Африки

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Ісмаель Беннасер
Ісмаель Беннасер / empolifc.com

Італійський "Мілан" підписав півзахисника Ісмаеля Беннасера. Клуб заплатив за алжирського гравця 16 мільйонів євро.

Сам "Мілан" поки не оголосив про трансфер гравця. Але спортивний директор "Емполі" П'єтро Аккардо у коментарі La Gazzetta della Sport підтвердив про перехід гравця. 

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При цьому Ісмаель Беннасер міг перейти в англійський "Арсенал". Алжирець є вихованцем цього клубу, і перейшов в "Емполі" у 2017 році за один мільйон євро. Але "каноніри" залишили за собою першочергове право на трансфер гравця, але за ту ж суму, що запропонує й інший клуб. Та "Арсенал" вирішив не повторювати пропозицію "Мілана" в 16 мільйонів євро.

Сам Ісмаель Беннасер став найкращим гравцем Кубка Африки. Він зі збірною Алжиру став переможцем турніру, зігравши у всіх семи матчах. Він віддав три результативні паси, у тому числі у фіналі.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Трансфери ФК Мілан
Джерело: 24 канал
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