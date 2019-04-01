"Мілан" погодився знести легендарний стадіон "Сан-Сіро" заради будівництва нової арени

Керівництво італійського "Мілана" вирішило знести стадіон "Сан-Сіро". Поруч з ним побудують новий сучасний стадіон на 60 тисяч місць.

Цю ідею підтвердив президент "Мілану" Паоло Скароні. Він також зазначив, що вони дійшли у цьому питанні згоди з іншим міланським клубом – "Інтером", повідомляє Football-Italia.

"Ми з "Інтером" союзники в даному проекті. Не бачу проблем в тому, щоб і новий можливий стадіон ділити з "Інтером", – зазначив Скароні.

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При цьому ні "Мілан", ні "Інтер" не розглядають можливість реконструкції "Сан-Сіро". За словами Скароні, це надто дорого і проблематично, адже обом клубам доведеться шукати собі інші стадіони на час реконструкції.

Стадіон "Сан-Сіро" (інша назва – "Джузеппе Меацца") – футбольна арена у Мілані, на якій виступають "Мілан" та "Інтер". Стадіон був відкритий у 1926 році та вже пережив кілька реновацій. Він приймав матчі двох чемпіонатів світу (в 1934 та 1990 роках), два фінали Кубка європейських чемпіонів (1965 та 1970 років) та два фінали Ліги чемпіонів (у 2001 та 2016 роках). Він вміщає 80 тисяч осіб. власником стадіону є міська влада Мілану.

Натомість новий стадіон на 60 тисяч місць побудують поруч, а "Сан-Сіро" знесуть. Очікується, що вартість будівництва складе близько 600 мільйонів євро. Обидва клуби розділять цю суму навпіл. Однак назву клубу можуть продати спонсорам приблизно за 25 мільйонів євро на рік.

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Нова арена буде обладнана розсувним дахом, змінним фасадом (в залежності від того, яка команда гратиме на ньому) та пересувним полем. Крім безпосередньо стадіону, в комплексі передбачено концертний зал на 5 тисяч місць та торгово-розважальний центр.

Однак не всі у Мілані схвалюють таке рішення. Представник партії Forza Italia П'єтро Татарелла заявив, що починає збір підписів проти знесення "Сан-Сіро". За його словами, стадіон є одним із символів міста.