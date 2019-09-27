"Мілан" поступився "Торіно", пропустивши гол ударом через себе: відео

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"Торіно" переміг "Мілан"
"Торіно" переміг "Мілан" / torinofc.it

"Мілан" втратив можливість піднятися у верхню частину турнірної таблиці чемпіонату Іспанії. Команда поступилася "Торіно".

Торіно – Мілан 2:1

Голи: Белотті, 72, 76 – Пйонтек, 18 (пен)
Вилучення: Рейна, 73 (Мілан, за межами поля)

Розпочався цей матч для "Мілану" доволі вдало. На 18-й хвилині Пйонтек реалізував пенальті за фол проти Леау. Згодом той же Леау міг забивати другий гол. Як і Пйонтек. Але надійно діяв у воротах Сірігу.

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На це у першому таймі господарі відповіли моментом Белотті, який пробивав вже по порожніх воротах після помилки Доннаруми на виході.

У другому таймі "Мілан" змарнував ще як мінімум одну нагоду, щоб забити – Ронаньйолі перехопив м'яч у центрі поля, дійшов з ним до штрафного та віддав під удар Пйонтека. Однак удар у поляка не вдався – м'яч прокотився поруч зі стійкою.

А після цього настав час Белотті – спочатку нападник пробив з-під захисника. Доннарума проґавив момент, і від його ріки м'яч залетів за лінії воріт. А вже за чотири хвилини Белотті першим опинився на добиванні, пробивши у падінні через себе.

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Варто відзначити, що між цими голами  матчі відбулося вилучення. Однак обидві команди продовжили грати в рівних складах – воротар "Мілану" Пепе Рейна занадто активно висловлював своє невдоволення на лаві запасних, за що і побачив перед собою червону картку.

Відеоогляд матчу Торіно – Мілан

Після цього матчу "Торіно" підіймається на шосте місце у турнірній таблиці. "Мілан" лише 13-й

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Теги: Спорт Футбол ФК Мілан
Джерело: 24 канал
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