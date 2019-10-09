"Мілан" повернеться до кандидатури Шевченка в майбутньому, – італійський журналіст

Міланський журналіст Андреа Ґуззоні ексклюзивно для Спорт24 розповів про шанси Андрія Шевченка очолити футбольну команду "Мілан". "Россонері" 9-го жовтня призначили Стефано Піолі головним тренером, відтак кандидатура Шевченка на певний період стала неактуальною.

За словами Ґуззоні, фанати "Мілану" не в захваті від призначення Піолі, який підписав дворічний контракт з "россонері".

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У Мілані всі проти Піолі, тому що він фанат "Інтера". Піолі вважається хорошим тренером, але не для великої команди, як Джампаоло (попередній тренер "Мілана"). Шевченко можливий варіант, але я не думаю, що в цьому році. Можливо, після Євро-2020,

– вважає журналіст.

Також Андреа пояснив, що проблема "Мілана" в тому, що багато осіб хочуть керувати клубом.

Проблема в тому, що зараз дуже багато людей хочуть вирішувати в "Мілані": американець з Elliott Group, Іван Газідіс (головний виконавчий директор "Мілана", – Спорт24), Мальдіні (технічний директор клубу, – Спорт24) Бобан (клубний менеджер, – Спорт24). У них різні ідеї. Фанати вважають за краще такі гучні імена, як Спаллетті, але після цього періоду можна взяти й колишнього гравця,

– резюмував Андреа.

Італійські ЗМІ обговорювали кандидатуру Шевченка поки український фахівець не сказав остаточне "ні".

Кандидатура Шевченка зараз відкладена. ЗМІ багато говорили про нього в останні тижні, до дербі, але після того, як він прийшов і сказав "ні"... У ці дні ми говорили про декількох тренерів, але не про Шеву. До кандидатури Шевченка повернуться у майбутньому. Чи ризиковано після Євро-2020 запрошувати тренера, який не працював з клубом? З Мауро Тассотті (помічник Шевченка у збірній України, – Спорт24) немає ризику. Він може допомогти Шевченку.

Ексклюзив: Якщо в "Мілані" підуть на умови Шевченка – він зможе побудувати команду високого рівня, – Безус

"Мілан" після семи турів Серії А займає 10 місце в турнірній таблиці, набравши 9 очок. Він відстає від "Ювентуса", який лідирує, на 10 балів