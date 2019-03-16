"Мілан" проти "Інтера": хто переможе у Derby della Madonnina

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Мілан – Інтер
Мілан – Інтер

У найближчу неділю, 17 березня, в Італії відбудеться одне з найцікавіших дербі Європи. "Мілан" зіграє в Серії А з "Інтером" та спробує краще закріпитися на третьому місці в турнірній таблиці. Адже зараз "россонері" випереджають свого найближчого суперника лише на один заліковий пункт.

Не так вже й давно це було одне з найбільш очікуваних протистоянь для українських уболівальників. Оскільки за "Мілан" грав нинішній головний тренер збірної України Андрій Шевченко. До речі, Шева досі найкращий бомбардир міланського дербі, на його рахунку 14 голів, і лише слідом з 13 забитими м'ячами йде легендарний Джузеппе Меацца.

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Проте, матчі "Мілана" і "Інтера" залишаються не менше захопливими. Якщо ж брати загальну статистику зустрічей цих команд в чемпіонаті, то тут цифри на стороні "нерадзуррі" – 71 перемога проти 62 у "Мілана" (при 58 нічиїх). Втім, якщо говорити лише про найближчий матч, то тут краще виглядають "россонері", які набрали хід та мають серію із п'яти перемог. Аналітики Parimatch дають їм 38% на перемогу (32% у "Інтера"). До того ж не варто забувати, що напередодні в четвер "нерадзуррі" грали в Лізі Європи з "Айнтрахтом" і у них було менше часу на підготовку та відновлення.

До речі, "Мілан" міг залишитися без свого головного тренера Дженнаро Гаттузо, йому загрожувала дискваліфікація, оскільки минулої суботи суддя видалив його з технічної зони під час матчу з "К'єво". В результаті він відбувся штрафом в 15 тисяч євро. Що ж стосується "Інтера", то він підготував незвичайний сюрприз. Команда зіграє в спеціальних футболках, які виконані в дизайнах 10 форм з найбільш пам'ятних сезонів останніх 20 років.

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Теги: Спорт Футбол ФК Мілан ФК Інтер
Джерело: 24 Канал
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