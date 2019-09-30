"Мілан" вивчає можливість запрошення Шевченка на посаду головного тренера, – ЗМІ

"Мілан" вивчає можливість запрошення Андрія Шевченка на посаду головного тренера команди.

За інформацією Tuttomercatoweb, керівництво клубу починає замислюватися про звільнення Марко Джампаоло через незадовільні результати "Мілана".

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Повідомляється, що "Мілан" або дасть Джампаоло ще тиждень на виправлення ситуації, або вже зараз почне переговори з новим тренером.

На даний момент Андрій Шевченко очолює збірну України, а "Мілан" під керівництвом Джампаоло програв 4 з 6 матчів на старті сезону.

"Мілан" після 6 турів займає 16-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії і близький до зони вильоту. Шевченко очолює збірну України з 15 липня 2016 року.

Варто нагадати, що Андрій Шевченко виступав за "Мілан" в 1999-2006 роках і в сезоні 2008-2009. Він є другим найкращим бомбардиром в історії "Мілана".