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Гол Роналду з пенальті врятував для "Ювентуса" нічию у матчі проти "Мілану": відео

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Мілан – Ювентус результат матчу / twitter.com/juventusfc

"Мілан" та "Ювентус" зіграли перший півфінал Кубка Італії. В четвер, 13 лютого, виявити переможця обом командам не вдалося.

Мілан – Ювентус 1:1

Голи: Ребіч, 61 – Роналду, 90+1 (пен.)
Вилучення: Ернандес, 71 (Мілан)

Господарі поля доволі добре провели перший тайм проти "Ювентуса", фактично не давши нічого створити гостям. Але й гравці "Мілану" мали не так багато нагод, щоб відзначитися.

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Всі головні моменти сталися у другому таймі. Спочатку рахунок у зустрічі відкрив Ребіч. Він вдало в дотик замкнув навіс від Кастільєхо, пробивши під саму штангу. Буффон виявився безсилим в цьому епізоді.

Та на 71-й хвилині господарі опинилися у меншості – Ернандес отримав друге попередження. Тож "Мілану" довелося останні 20 хвилин матчу грати вдесятьох.

Вони були близькі до того, щоб вистояти та здобути перемогу. Але коли вже розпочався компенсований арбітром час, у їх ворота було призначено пенальті. Суддя зафіксував порушення, коли м'яч влучив у руку Калабрії після удару Роналду в падінні. Та варто відзначити, що гравець "Мілану" перебував спиною до м'яча в цьому епізоді, і навряд чи зумів би забрати руку. Та все ж пенальті призначили, і його чітко реалізував сам Роналду. Це його 12-й гол у 2020 році. Він забиває у кожному матчі за "Ювентус", в якому виходить на поле.

Відеоогляд матчу Мілан – Ювентус

Попереду на команди очікує матч-відповідь в Турині. Він запланований на 4 березня. Переможець цього матчу у фіналі зіграє проти переможця пари "Наполі" – "Інтер". В першому матчі неаполітанці здобули перемогу на виїзді.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: ФК Мілан Ювентус Новини Спорту Спорт Футбол
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