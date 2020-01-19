24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

"Мілан" здобув вольову перемогу, забивши в доданий час, на матчі був Шевченко – відео

1882 Читать новость на русском
Ребіч оформив дубль у матчі за "Мілан" / twitter.com/acmilan

"Мілан" здобув вольову перемогу у чемпіонаті Італії, обігравши вдома "Удінезе". Переможний гол було забито у компенсований арбітром час.

Мілан – Удінезе 3:2

Голи: Ребіч, 48, 90+3, Ернандес, 72 – Ларсен, 6, Лазанья, 85

"Мілан" пропустив гол вже в дебюті зустрічі, коли відзначився Ларсен. В цій атаці воротар Доннарума невдало зіграв за межами штрафного майданчика, збивши суперника, але не вибивши м'яч. Його і підхопив Ларсен, відправивши м'яч вже у порожні ворота.

До слова: Лунін дебютував за "Ов'єдо", пропустивши з пенальті та грубо помилився при другому голі – відео

Зрівняти рахунок міг Ібрагімовіч, однак забити йому не вдалося.

Натомість у другому таймі рівним рахунок на табло зробив Ребіч. Це його перший гол за "Мілан" після переходу влітку 2019 року. Згодом Ернандес вивів господарів вперед. Однак за п'ять хвилин до кінця основого часу Лазанья рахунок зрівняв. 

І коли вже йшов компенсований арбітром час, Ребіч завдав удар з-за меж штрафного майданчика, який і приніс "Мілану" перемогу.

Відеоогляд матчу Мілан – Удінезе

Варто відзначити, що на матчі був присутній головний тренер збірної України Андрій Шевченко. "Завжди приємно повернутися на "Сан-Сіро", – підписав фото Шевченко у соцмережах.

 

Генерал Кривонос розповів про ймовірний наступ Росії та силовий сценарій повернення Донбасу
сьогодні
15087
Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Мілан Андрій Шевченко
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 16:29 "Мілан" здобув вольову перемогу, забивши в доданий час, на матчі був Шевченко – відео
Ігор Саджениця 1882
сьогодні 10:14 Зимові Юнацькі Олімпійські ігри 2020: медальний залік
Юрій Семенюк 1354
сьогодні 08:25 Як МакГрегор відправив Серроне в нокаут за 40 секунд – відео всього бою
Ігор Саджениця 38943
18 січня 15:34 Українські спортсмени, які підіграють російській пропаганді: антирейтинг
Леонід Остальцев 5171
18 січня 12:28 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 3735
Новини
Більше новин
Залиште відгук