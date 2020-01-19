"Мілан" здобув вольову перемогу, забивши в доданий час, на матчі був Шевченко – відео

"Мілан" здобув вольову перемогу у чемпіонаті Італії, обігравши вдома "Удінезе". Переможний гол було забито у компенсований арбітром час.

Мілан – Удінезе 3:2

Голи: Ребіч, 48, 90+3, Ернандес, 72 – Ларсен, 6, Лазанья, 85

"Мілан" пропустив гол вже в дебюті зустрічі, коли відзначився Ларсен. В цій атаці воротар Доннарума невдало зіграв за межами штрафного майданчика, збивши суперника, але не вибивши м'яч. Його і підхопив Ларсен, відправивши м'яч вже у порожні ворота.

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Зрівняти рахунок міг Ібрагімовіч, однак забити йому не вдалося.

Натомість у другому таймі рівним рахунок на табло зробив Ребіч. Це його перший гол за "Мілан" після переходу влітку 2019 року. Згодом Ернандес вивів господарів вперед. Однак за п'ять хвилин до кінця основого часу Лазанья рахунок зрівняв.

І коли вже йшов компенсований арбітром час, Ребіч завдав удар з-за меж штрафного майданчика, який і приніс "Мілану" перемогу.

Відеоогляд матчу Мілан – Удінезе

Варто відзначити, що на матчі був присутній головний тренер збірної України Андрій Шевченко. "Завжди приємно повернутися на "Сан-Сіро", – підписав фото Шевченко у соцмережах.