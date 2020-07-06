Відомі у минулому за виступами у київському "Динамо" футболісти Артем Мілевський та Євген Хачеріді заразилися COVID-19. Обидва гравці підхопили вірус у Білорусі, де грають за "Динамо" Брест.

Білоруський сайт Tribuna.com повідомляє, що загальна кількість заражених COVID-19 у брестському "Динамо" досягло 15 осіб. Серед хворих – троє українців.

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Мілевський і Хачеріді заразилися COVID-19

У списку заражених 10 футболістів. Серед них українці Артем Мілевський, Євген Хачеріді та вихованець "Шахтаря" Олександр Нойок.

Ще п'ятеро заражених – персонал клубу.

За інформацією джерела, 28-річний Нойок перебуває лікарні.

Слід зазначити, що Мілевський 3-го липня провів повний матч за "Динамо" Брест у чемпіонаті Білорусі проти "Смолевичі". Про позитивний тест українець дізнався тільки після гри.

Хачеріді та Нойок участі в поєдинку не взяли.

Як відомо, у Білорусі не зупиняли проведення футбольних матчів попри пандемію COVID-19. Окрім того, Білорусь – була єдиною країною, де матчі могли відвідувати вболівальники.