Мілевський міг опинитися у російському топ-клубі за 12 мільйонів євро: що завадило трансферу
У 2010 році Артем Мілевський міг разом з Олександром Алієвим перейти в "Локомотив". Юрій Сьомін хотів бачити форварда у "Локомотиві", але домовитися про трансфер не вдалося.
Про це розповіла екс-президент "Локомотива" Ольга Смородська. Її слова цитує "Спорт-Експрес".
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Коли я прийшла працювати в "Локомотив", Юрій Палич дуже хотів купити Артема Мілевського. А він вже тоді себе "добре" зарекомендував. Ну ви розумієте. Більш того, я розмовляла з приводу цього футболіста з Суркісом. Остання ціна була 12 мільйонів євро. Це, на секундочку, 2010 рік,
– сказала Смородська.
Нагадаємо, що в 2010-му році в "Локомотив" з "Динамо" перебрався Олександр Алієв. Мілевський залишився в "Динамо" до 2013 року, після чого перебрався в "Газіантепспор".
Кар'єра Артема Мілевського зараз
- На даний момент, Артем грає за "Динамо-Брест", з яким в минулому сезоні виграв чемпіонат Білорусі.
- "Динамо-Брест" набрало 16 очок і піднялася на шосте місце Вищої ліги. У наступному матчі 6 червня "Динамо-Брест" вдома прийматиме "Мінськ".