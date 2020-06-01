У 2010 році Артем Мілевський міг разом з Олександром Алієвим перейти в "Локомотив". Юрій Сьомін хотів бачити форварда у "Локомотиві", але домовитися про трансфер не вдалося.

Про це розповіла екс-президент "Локомотива" Ольга Смородська. Її слова цитує "Спорт-Експрес".

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Коли я прийшла працювати в "Локомотив", Юрій Палич дуже хотів купити Артема Мілевського. А він вже тоді себе "добре" зарекомендував. Ну ви розумієте. Більш того, я розмовляла з приводу цього футболіста з Суркісом. Остання ціна була 12 мільйонів євро. Це, на секундочку, 2010 рік,

– сказала Смородська.

Нагадаємо, що в 2010-му році в "Локомотив" з "Динамо" перебрався Олександр Алієв. Мілевський залишився в "Динамо" до 2013 року, після чого перебрався в "Газіантепспор".

Кар'єра Артема Мілевського зараз