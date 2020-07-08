Український футболіст Артем Мілевський, який виступає за білоруське "Динамо", потрапив до символічної збірної туру. Також сюди ввійшов ще один українець Максим Слюсар.

Символічну збірну 16 туру АБФФ розмістила на своєму офіційному акаунті в Twitter.

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Два українця у збірній туру

Команда Мілевського у минулому турі зіграла у результативну нічию із "Смолевічом" – 3:3. У активі українця гольова передача.

Інший український футболіст "Славії-Мозир" Максим Слюсар оформив дубль. Завдяки цьому його команда здобула впевнену домашню перемогу над "Слуцьком" – 3:1.

Team of the week of «Belarus Premier League» Matchday 16 pic.twitter.com/wG9uC7yukm — ABFF | Belarus Premier league, Maxline 1 league (@BelFootFeder) July 7, 2020

Додамо, що одразу після матчу у футболістів брестського "Динамо" виявили позитивні результати на коронавірус. Серед них українці Артем Мілевський, Євген Хачеріді та вихованець "Шахтаря" Олександр Нойок.

Брестське "Динамо" посідає 5 місце, у їх активі 26 пунктів.

Команда Слюсара розташовується на 11 сходинці із 21 очком.

Додамо, що у 2019 році у чемпіонаті Білорусі Мілевський здобув золоту нагороду. У сезоні 2017/18 став володарем кубка Білорусі. А також тричі тримав у руках Суперкубок Білорусі (2018, 2019, 2020).