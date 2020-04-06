Мілевський – про коронавірус: Дивно, що в Білорусі продовжують грати у футбол

Нападник брестського "Динамо" Артем Мілевський поділився думкою про проведення чемпіонату Білорусі в умовах коронавірусу.

Про це Артем Мілевський розповів у інтерв'ю програмі "Великий футбол". Білоруський чемпіонат – єдиний в Європі, де продовжують грати, незважаючи на глобальне поширення вірусу.

Читайте також У Білорусі вигадали, як уболівальникам на трибунах не заразитися коронавірусом

Тільки ми одні граємо в футбол у всьому світі. Ми жартуємо і обговорюємо. Переживаємо, обговорюємо на базі, якщо хто чхнув. Всій команді дуже дивно, що ми продовжуємо грати. Зараз тільки по 50 уболівальників на матчі ходить. А раніше 10 тисяч було. Я не звик грати при таких порожніх трибунах, але життя триває. Та рішення приймати не нам. У вівторок буде засідання міністрів і президента, повинні прийняти якесь рішення.

"Я вживаю заходів: мию руки, не катаюся по місту. У нас ресторани працюють, але людей на вулицях небагато. На прилавках багато продуктів, повно гречки. Я ходив тиждень тому в супермаркет, все нормально", – сказав Мілевський.

Після трьох турів брестське "Динамо" з чотирма очками посідає десяте місце в чемпіонаті.

У середу, 8 квітня, команда Мілевського, Нойка і Хачеріді зіграє в першому півфінальному матчі Кубка Білорусі проти солігорського "Шахтаря" Юрія Вернидуба.

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.