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Мілевський – про коронавірус: Дивно, що в Білорусі продовжують грати у футбол

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Артем Мілевський / ФК "Динамо" Брест

Нападник брестського "Динамо" Артем Мілевський поділився думкою про проведення чемпіонату Білорусі в умовах коронавірусу.

Про це Артем Мілевський розповів у інтерв'ю програмі "Великий футбол". Білоруський чемпіонат – єдиний в Європі, де продовжують грати, незважаючи на глобальне поширення вірусу.

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Тільки ми одні граємо в футбол у всьому світі. Ми жартуємо і обговорюємо. Переживаємо, обговорюємо на базі, якщо хто чхнув. Всій команді дуже дивно, що ми продовжуємо грати. Зараз тільки по 50 уболівальників на матчі ходить. А раніше 10 тисяч було. Я не звик грати при таких порожніх трибунах, але життя триває. Та рішення приймати не нам. У вівторок буде засідання міністрів і президента, повинні прийняти якесь рішення.

"Я вживаю заходів: мию руки, не катаюся по місту. У нас ресторани працюють, але людей на вулицях небагато. На прилавках багато продуктів, повно гречки. Я ходив тиждень тому в супермаркет, все нормально", – сказав Мілевський.

  • Після трьох турів брестське "Динамо" з чотирма очками посідає десяте місце в чемпіонаті.
  • У середу, 8 квітня, команда Мілевського, Нойка і Хачеріді зіграє в першому півфінальному матчі Кубка Білорусі проти солігорського "Шахтаря" Юрія Вернидуба.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Новини Білорусі Коронавірус COVID-19 Спорт Футбол
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