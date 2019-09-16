Мілевський кумедно підколов Шевченка про можливість повернення в збірну України: фото

Екс-форвард збірної України Артем Мілевський, який нині виступає за "Динамо-Брест", в своєму Instagram звернувся до тренера національної команди Андрія Шевченка.

34-річний футболіст натякнув, що його потрібно знову викликати в стан "жовто-синіх".

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"Миколайович, пора", – зазначив Мілевський, виставивши пост з Шевченком в формі збірної України.

Останній матч у футболці збірної України Мілевський провів у жовтні 2012 року, зігравши проти Молдови (0:0). Всього провів за збірну 50 поєдинків.

Мілевський 11 років провів у київському "Динамо", зігравши в 278 поєдинках у всіх турнірах (87 голів). Влітку 2013-го Артем покинув киян, перейшовши в турецька "Газіантепспор". Також нападник грав у "Хайдуку", "Спліті", "Конкордії", "Тосно" і "Кішварді".

У наступному матчі відбору на Євро-2020 національна команда зіграє проти Литви в Харкові. Зустріч відбудеться 11 жовтня.