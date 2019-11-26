Мілевський мріє почути гімн Ліги чемпіонів у Бресті: відео

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Артем Мілевський / Фото з відкритих джерел

Український нападник "Динамо-Брест" Артем Мілевський повідомив, що він мріє почути гімн Ліги чемпіонів в Бресті.

Артем Мілевський записав для свого Instagram зворушливе відео.

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У цьому барі це нормальне явище, але коли-небудь і в Бресті прозвучить ця мелодія (гімн Ліги чемпіонів, – ред.). Як у Борисові, в Мінську і так далі. Всіх з чемпіонством, люблю всіх. Дай бог,
– сказав Мілевський

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от timi1010 (@timi1010)

 

Нагадаємо, що за тур до закінчення чемпіонату брестчани відірвалися від БАТЕ і вперше з 2005 року в Білорусі змінився чемпіон, до цього перемагав виключно клуб з Борисова

Крім Мілевського, в складі "Динамо-Брест" виступають також колишній форвард "Чорноморця" і "Говерли" Олексій Хобленко, а також експівзахисник "Металіста" Олександр Нойок. Восени команду поповнив також екс-захисник київського "Динамо" Євген Хачеріді, який зможе виступати за клуб з Бреста з наступного року.

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Теги: Спорт Футбол
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