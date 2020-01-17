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Мілевський назвав основну причину невдач київського "Динамо"

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Артем Мілевський / pressball.by

Ексгравець київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський назвав основну причину невдач київської команди.

На думку Мілевського, гравці мало спілкуються між собою і це негавтино сказується на результаті команди.

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Чому "Динамо" зараз так грає? Я думаю, що справа в колективі. Наприклад, в Динамо Брест у минулому сезоні був прекрасний колектив. Ми збиралися разом приблизно раз на тиждень. А у Києві, я впевнений, гравці після тренування стрибають у свої авто, і все – хто куди. Вони навіть не можуть по бокалу пива випити. Вони навіть не п'ють зараз.

"Я думаю, що важливо одразу після тренування не роз'їжджатися до дружин, до батьків. Зберіться, пообідайте – це година-півтори. Не обов'язково пити пиво. Випийте кави, обговоріть тренування, розкажіть якусь історію, посмійтеся. Важливо, щоб колектив був. Але я не бачу в Києві цього колективу зараз", – сказав Мілевський на Youtube-каналі "Вацко Live".

До слова, Мілевський виступав за першу команду київського "Динамо" з 2002-го по 2013 рік. 

Наразі футболіст грає за "Динамо" Брест. Цього сезону Мілевський здобув з клубом історичне чемпіонство, а також виграв Суперкубок Білорусі. У 2019 році Артем відіграв за білоруський колектив 26 поєдинків, у яких зумів відзначитися чотирма забитими голами.

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Динамо
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