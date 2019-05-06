Мілевський не реалізував пенальті за "Динамо" Брест, але його це не засмутило: відео

В рамках 6 туру чемпіонату Білорусі "Динамо" Брест на виїзді переграв ФК "Мінськ" (2:1). Нападник "Динамо" Артем Мілевський не зміг реалізувати пенальті у цьому поєдинку.

Мілевський не реалізував пенальті на 1-й хвилині зустрічі (воротар), що не завадило його команді здобути перемогу.

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Артем Мілевський не реалізував пенальті за "Динамо" Брест: дивіться відео

"Готовий не забивати до грудня заради чемпіонства. Мужики, спасибі за вчора!", – написав Мілевський в Instagram на наступний день після матчу.

Після 6-ти турів місцевого чемпіонату "Динамо" Брест лідирує в турнірній таблиці, маючи в активі 14 очок.

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