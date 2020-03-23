Мілевський пояснив, чому попри коронавірус не зупинили чемпіонат Білорусі з футболу: відео

Український нападник "Динамо-Брест" Артем Мілевський прокоментував той факт, що чемпіонат Білорусі залишається єдиним в Європі, в рамках якого проходять ігри на тлі пандемії коронавірусу.

Мілевський запевнив, що у наших північних сусідів ситуація стабільна.

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"Що стосується нас і чемпіонату Білорусі: важко нам чи не важко зараз грати? Я думаю, нам за це платять гроші, і не нам вирішувати, грати чи ні. Не ми приймаємо рішення. Тому тур відбувся вже перший, для всіх лідерів він склався невдало. Чекаємо другого. Поки граємо і при владі поки все під контролем", – заявив Мілевський.

У нас ніякої паніки, все відкрито, все працює. Люди як жили, так і продовжують жити. Скрізь можна поїсти. Нічого надприродного я не помічаю. У команді якщо хтось починає чхати, відразу несемо йому градусник. Тут вже не до жартів. У кожного бувають якісь соплі, застуда. Але ми всі віримо, що це простий вірус, а не той, відомий, який присутній в усьому світі. Намагаємося не панікувати. Намагаємося поменше контактувати з усіма,

– підсумував Артем.

Крім проведення змагань в чемпіонаті Білорусі, матчі там проводяться з глядачами, чого давно немає на території решти Європи.

У першому турі Вищої ліги Білорусі "Динамо-Брест" не змогло обіграти "Смолевичи-СТІ" (1:1). У минулому сезоні брестчани завоювали чемпіонське звання.

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