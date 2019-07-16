Мілевський пригадав свою легендарну фразу після поразки в Білорусі: відео

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Артем Мілевський
Артем Мілевський / ФК "Динамо" Брест

Нападник брестського "Динамо" Артем Мілевський пригадав свою легендарну фразу після поразки в дербі від "Динамо" Мінськ (1:2), виклавши фото на своїй сторінці в Instagram.

Мілевський після матчу з мінським "Динамо" привітав свого колишнього товариша по команді Олексія Гавриловича і окреслив плани на реванш у другому колі.

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"Льоха, був радий бачити! Ми ще до Мінська приїдемо. Продовження ти знаєш! Дякую всім за перше коло!", – написав Мілевський.

Українець згадав свою знамениту фразу, сказану після поєдинку з БАТЕ (2:2) в Лізі Європи в 2010 році. Тоді київське "Динамо", незважаючи на статус фаворита, на змогло обіграти білоруський клуб, а сам Мілевський не реалізував пенальті.

Після зустрічі один з гравців БАТЕ щось крикнув Мілевському під час флеш-інтерв'ю, на що той відповів: "Почекай, ми ще до Мінська приїдемо, клоун".

Спорт 24 писав, що Артем Мілевський відзначився голом у матчі 13-го туру чемпіонату Білорусі проти "Іслочі". Артем допоміг своєму клубу здобути розгромну перемогу 5:1.

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Теги: Футбол Спорт Динамо Новини Спорту
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