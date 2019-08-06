Мілевський розповів про чималі премії за ЧС-2006 та на що їх витратив

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Артем Мілевський
Артем Мілевський / Onliner

Нападник Артем Мілевський виступав за збірну України на дебютному Чемпіонаті світу з футболу у 2006 році. Тоді саме він забив пенальті "панєнкою" в матчі 1/8 фіналу у ворота збірної Швейцарії.

На цьому Мундіалі збірна України вилетіла у чвертьфіналі від італійців, які в підсумку і стали чемпіонами світу.

"Після чемпіонату світу 2006 року, на якому я забив швейцарцям пенальті "панєнкою", дали 150 тисяч доларів. Після прильоту до Києва мені дали 15 карток, на кожній – по 10 тисяч доларів. Сказали: "Іди переводити в готівку". Я собі відразу машину першу купив – BVW X5 в старому кузові. Решта чи то чи прогуляв, чи то відпочивати поїхав. Як завжди в молодості", – розповів Мілевський в інтерв'ю Onliner.

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Відео удару "панєнкою" Артема Мілевського у матчі Україна – Швейцарія

Розповів нападник і про найбільш дурну трату часів виступу за київське "Динамо".

"У Куршавелі відпочивали. Поруч сиділи якісь пацани газпромівські. Ну я за ними погнався. Їм Dom Perignon – нам Dom Perignon. Їм Dom Perignon – нам Dom Perignon. І так дійшло до рахунку. Я дивлюся: 17600 євро. Скільки-скільки? Ні хріна собі! Ну, дав карту – провели. Дві секунди – грошей немає. Самий мій ідіотський вчинок. Зате є що згадати", – пригадав Мілевський.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Збірна України з футболу
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