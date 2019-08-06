Мілевський розповів про штрафи в "Динамо": віддав 50 тисяч доларів через Алієва

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Артем Мілевський
Артем Мілевський / Onliner

Форвард Артем Мілевський зараз виступає у брестському "Динамо". Хоча з 2002 до 2013 року був гравцем київського "Динамо". Саме там він отримав найбільший штраф.

За його словами, штрафи не були прописані у контракті гравця. Їх просто озвучував президент клубу Ігор Суркіс.

До слова: Мілевський зізнався, що міг опинитися в "Шахтарі" на зло Суркісу

"У нас в Києві була фраза "посидів на десятку". Побачили тебе в ресторані – штраф. "Десятка" була суттєвою сумою. Але я така людина: якщо бачили мене, будь ласка, забирайте. Тим більше це не самий мій великий штраф. Колись я 50 тисяч доларів віддав. Саня Алієв "накосячив". Після лазні кудись їхали. Саня все не міг заспокоїтися. Ми домовилися вже, але все одно пішли та здали нас Суркісу. А це сталося за два дні до матчу. Я за кермом був", – розповів Артем Мілевський в інтерв'ю Onliner.

При цьому скільки гравець за цей час заробляв у Києві, він так і не відповів. При цьому зазначив, що у контракті були вказані суми, які йому так і не повернули у "Динамо".

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо
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