Мілевський відпочиває у компанії дівчини гравця збірної України Зінченка: фото

Поки Олександр Зінченко виступає за "Манчестер Сіті", його дівчина Влада Седан не надто сумує у Києві

Цього разу Владу Седан помітили у компанії колишнього гравця київського "Динамо" та збірної України Артема Мілевського. На фото є і компаньйон футболіста Олександр Панков. Вони разом володіють пивним магазином у Києві "Міля".

Варто відзначити, що Мілевський заспівав гімн Білорусі і віддав асист у головному дербі з БАТЕ

Саме Панков і виклав фотографію з Владою Седан та Артемом Мілевський на одній з вечірок.