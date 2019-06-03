Мілевський випадково зустрівся з Хацкевичем в Грузії: легендарне фото

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Артем Мілевський
Артем Мілевський / ФК "Динамо" Брест

34-річний екс-форвард "Динамо" Артем Мілевський зустрівся з нинішнім наставником киян Олександром Хацкевичем в Грузії.

Відповідне фото Мілевський опублікував у власному Instagram. Також на фото з Батумі засвітився член тренерського штабу "Динамо" Максим Шацьких.

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"Приїхав до грузинів, а зустрів легенд. Пригадується багато хорошого", – прокоментував фото Мілевський.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priehal k gruzinu,a vstretil legend️,#maks#hac# vspominaeca mnogo horowego ️

Публикация от timi1010 (@timi1010)

Формально контракт Хацкевича з "Динамо" дійсний до кінця червня. Тренер киян попросив президента клубу Ігоря Суркіса про паузу перед розмовою про його майбутнє в "Динамо".

Хацкевич очолює київський клуб з 2017 року після відходу Сергія Реброва. З тих пір білорус виграв лише Суперкубок України в 2018 році, але так і не став тріумфатором чемпіонату або Кубка України.

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Теги: Спорт Футбол
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